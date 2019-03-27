Анастасия Брызгалова - о поражении от Японии: "Одна ошибка предопределила наш результат"

Российская керлингистка Анастасия Брызгалова в интервью "СЭ" подвела итоги чемпионата мира в Силькеборге (Дания). Женская сборная России на стадии 1/4 финала уступила команде Японии.

– Вы впервые выступали на чемпионате мира среди женских команд в составе команды Алины Ковалевой – и проиграли в четвертьфинале японкам. Это плохой результат?

– Мы очень хорошо начали на групповом этапе. Команды там были серьезные, но мы старались настраиваться на каждую игру. В принципе, это получилось. Поражения были, но они были у всех команд. К сожалению, в игре на вылет с японками мы отдали четыре камня, и дальше это было уже очень сложно отыграться. По сути, одна ошибка предопределила наш результат.

– Вы выиграли у японок на групповом этапе. Может, расслабились и недооценили соперника?

– Недооценки точно не было. Последнюю игру на групповом этапе японки сыграли с показателем бросков под 90 процентов. Это очень круто, и мы понимали, что будет тяжелая борьба. К тому же мы уже получили подобный урок на чемпионате Европы, когда проиграли матч за третье место немкам. Тут мы уже точно знали, что никто просто так нам ничего не подарит.

– В чем тогда было дело?

– Ну, просто так произошло. Тут даже нечего анализировать. Это техническая ошибка, такое может случиться с каждым.

– После того поражения вы написали эмоциональный пост в на своей странице в Инстаграме: "Дерьмо случается". Не пожалели, с учетом, что там сразу активизировались критики?

– Я не обращаю внимания на негативные комментарии. Очень легко сидеть дома и комментировать, когда ты сам профессиональным спортом никогда не занимался. Наши настоящие болельщики, люди, которые действительно любят спорт, нас поддержали. А кто пишет негатив – это их личное дело. (Наталья Марьянчик)

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