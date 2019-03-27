Анастасия Брызгалова: "Если бы был выбор: играть в женской команде или вместе с мужем, конечно, я бы выбрала мужа"

Российская керлингистка Анастасия Брызгалова в интервью "СЭ" рассказала, как изменилась ее собственная игра на протяжении сезона. Она отметила, что стала спокойнее и научилась даже в поражениях искать какие-то плюсы, выгоду для себя.

– Ваша команда во главе со скипом Алиной Ковалевой провела первый полноценный сезон, когда вы участвовали в чемпионатах мира и Европы. Что вам дал этот опыт?

– Мы старались выносить пользу из каждой игры, даже из поражений. Раньше мы играли в разных командах, в разных дисциплинах. Ковалева фактически три года просидела на замене, а тут сразу вышла на позиции капитана, скипа. Для нее это было очень тяжело. Я считаю, несмотря ни на что, у нас был очень успешный сезон. По сравнению с чемпионатом Европы на мире мы выглядели гораздо лучше.

– В чем был прогресс?

– На Европе все говорили, что мы были не похожи сами на себя. Были уставшие, потерянные, ну и переволновались. На чемпионате мира у нас было гораздо меньше провальных игр, лучше был настрой. Там, по сравнению с чемпионатом Европы, добавились три сильные азиатские команды и две североамериканские, то есть уровень турнира гораздо выше. А мы после четвертого места на Европе заняли пятое.

– Как менялась ваша собственная игра на протяжении этого сезона? Вы же тоже давно так много не играли в женском керлинге и больше специализировались на дабл-миксте.

– Мне кажется, основное достижение в том, что я стала спокойнее. Раньше у меня было слишком много эмоций, часто негативных, и я постоянно испытывала потребность их куда-то слить.

– Помним ваши эмоциональные перепалки с Александром Крушельницким на Олимпиаде.

– Мне было сложно переварить поражения. Но в этом году я много работала с нашим ментальным тренером Лизой Кожевниковой. Благодаря ей я стала даже в поражениях искать какие-то плюсы, выгоду для себя. Это очень помогает в игре.

– Как сложилось ваше сотрудничество с Кожевниковой?

– Насколько я знаю, у нее контракт с нашей федерацией и она постоянно работает со спортсменами сборной. Я стараюсь постоянно поддерживать с ней связь.

– Что вам все-таки больше нравится – чисто женский керлинг или смешанные пары?

– Везде классно, но мне ближе дабл-микст. Возможно, потому что именно он помог мне подняться на пьедестал, там я выиграла два чемпионата мира. Если бы у меня сейчас был выбор: играть в женской команде или вместе с мужем, конечно, я бы выбрала мужа. Но хочу сказать, что в команде Алины Ковалевой мне тоже очень комфортно. Мы с девочками потрясающе ладим, дружим даже в обычной жизни. Я им всем очень благодарна. (Наталья Марьянчик)

Анастасия Брызгалова: "Играть в паре буду только с Крушельницким"