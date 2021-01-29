«Всю жизнь я болел за московское «Динамо». Памяти Василия Ланового

В четверг в Москве скончался народный артист СССР Василий Лановой. 16 января ему исполнилось 87 лет.

В 2021 года стало известно, что Василий Семенович и его супруга, актриса Ирина Купченко заболели COVID-19. У Ланового оказались поражены пять процентов легких, он был госпитализирован. 28 января актера перевели в реанимацию, но медицина оказалась бессильна...

Лановой, которого за создание образа Ивана Вараввы в эпической ленте «Офицеры» называли «главный офицер страны», сыграл 70 ролей только в кино. При этом он был тесно связан со спортом.

Болельщик «Динамо»

— Для меня это было одно из самых сильнейших потрясений в моей жизни. Я наблюдал это, радовался победе, ну как и каждый ребенок радуется, — говорил Лановой в июне 2020 года в интервью телеканалу «Звезда». — Этот футбольный матч состоялся в ноябре 1945 года, и нам все время говорили, что англичане — футболисты №1. И тут вдруг наше московское «Динамо» произвело такое впечатление, так сокрушило английский футбол, что для меня это осталось на всю жизнь. И потом всю свою жизнь я болел за московское «Динамо», и как меня ни пытались переманить на другие команды, я никогда не мог забыть этого чуда, которое мы наблюдали из Лондона. Наши футболисты потрясающим мужеством доказали, кто главный в футбольном мастерстве. Это осталось у меня на всю жизнь.

Стрельцов и Брумель

— В спорте меня удивлял Эдуард Стрельцов, нападающий «Торпедо» — личность совершенно уникальная. Вот он стоит, ничего от него не ждешь, и вдруг! Движение, удар! — говорил Лановой «Советкому спорту» в октябре прошлого года. — Или Валерий Брумель — удивительный человек. Чудо! И оба непредсказуемы. Непредсказуемы как, скажем, войска русские, что и побеждают-то непредсказуемо.

Разряд по волейболу

Актер рассказывал, что у него в семье все были спортивными и подтянутыми. Сам Лановой имел разряд по волейболу, любил играть в бадминтон, много плавал, умел кататься на водных лыжах, разработал собственную методику гимнастику.

В гостях у сборной Бескова

Перед московской Олимпиадой-80 Лановой вместе с другими известными артистами (например, с обожавшим футбол Евгением Леоновым) посещал сборную СССР, которая готовилась к Играм на базе в Новогорске под руководством Константина Бескова. Увы, советской команде это не помогло — фаворит турнира сенсационно уступил ГДР в полуфинале (0:1), правда, в матче за бронзу наши победили Югославию (2:0).

Без вредных привычек

Василий Семенович бросил курить, хотя в юности имел пристрастие к табаку.

— Одно время увле­кся «Кингом» на деньги. По­том понял, что мне нельзя этим заниматься, не могу ос­тановиться. Тогда сказал се­бе: «Стоп, Василий». И с тех пор только смотрю. В Аме­рике в казино меня привели — к игре не притронулся. Так же, разом, покончил с куревом. А то по три пачки в день уже начал выкуривать. И с вином... Словом, вред­ных привычек не осталось. Выходит, я тоже «пережил свои желания», — говорил Лановой «КП».

Сон в гимнастическом зале

В 1954 году будущего Народного артиста СССР едва не отчислили из Щукинского училища.

На втором курсе Лановой покинул Москвы на восемь дней для участие в съемках фильма «Как закалялась сталь» без разрешения ректора училища Бориса Захавы. Студенту объявили строгий выговор с предупреждением. А на третьем курсе вышел новый приказ: «За участие в киносъемке в ответственной роли, несмотря на запрещение директора училища, из числа студентов исключить». Впоследствии приказ отменили.

— Время съемок фильма совпало с очень напряженными днями занятий в училище, с репетициями «Горя от ума», где мне была поручена роль Чацкого, — вспоминал Василий Семенович. — С девяти до двенадцати часов дня были ежедневные репетиции спектакля. К тринадцати часам я должен был успеть в аэропорт «Внуково», чтобы лететь в Киев, где проходили съемки. В 16.00 приезжал на съемочную площадку, и работа продолжалась до двенадцати часов ночи. Затем из Киева летел снова в Москву. Не заезжая домой, добирался до училища. Это было уже около пяти часов утра. Меня пускали в гимнастический зал. Я падал как убитый на маты, спал два-три часа, а уж в девять часов на репетиции произносил монолог Чацкого. И такой жизни было у меня около трех месяцев. Сам удивляюсь, как все это выдержал, как хватило сил. Но в молодости силы восстанавливаются скоро. Ну и, конечно же, Павка Корчагин, кем я жил, с кого брал пример, кто давал новые и новые силы в жизни, в работе, кто научил меня упорству, терпимости в достижении цели.

«СЭ» приносит соболезнования родным и близким Василия Ланового.