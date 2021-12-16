Оздоровительная программа позволяет жителям нашей страны бесплатно заниматься физкультурой и спортом.

Современный мир предлагает нам всем массу возможностей. В нашем распоряжении практически ничем не ограниченный массив знаний и самые разнообразные активности, в том числе и виртуального характера. Компьютеры, гаджеты и социальные сети позволяют нам держать связь со многими людьми, быть в курсе многих событий и даже принимать в них активное участие, что называется, не выходя из дома. Оборотная сторона таких процессов — часто малоподвижный образ жизни. А между тем именно движение и физическая активность неразрывно связаны со здоровьем, и об этом никогда не рано задуматься.

В нашей стране прекрасно понимают важность жить активной, полноценной жизнью. На государственном уровне во всех регионах с начала 2019 года работает федеральный проект «Спорт — норма жизни», как раз и нацеленный на привлечение к спорту и физической культуре жителей России. Проект предусматривает создание условий для того, чтобы 70 процентов наших соотечественников к 2030 году на регулярной основе стали участниками спортивных мероприятий, фестивалей, турниров, индивидуальных и коллективных тренировок, а также покоряли вершины комплекса «Готов к труду и обороне».

Проект имеет ряд направлений, способствующих реализации таких высоких целей.

Мотивация к ведению здорового образа жизни

Грантовая программа Министерства спорта России — одно из таких направлений, помогающих привлекать в движение «Спорт — норма жизни» новых последователей. Гранты предоставляются некоммерческим организациям, реализующим полезные проекты и инновации в области физической культуры, массового спорта и спортивного резерва по результатам конкурса, ежегодно проводимого Минспорта РФ.

В 2021 году победителями грантового конкурса стали 26 некоммерческих организаций, в том числе и физкультурно-оздоровительная программа, рассчитанная на самую разнообразную аудиторию с ярким и запоминающимся названием «Прорыв к здоровью». Об этом проекте мы и поговорим сегодня.

«Прорыв к здоровью» — это программа в сфере спорта, подходящая для людей в возрасте до 60 лет. Проект позволяет бесплатно заниматься физкультурой и спортом под руководством опытных инструкторов, использует современные методики и уже собрал обширную базу знаний.

Идея создания и сама реализация программы принадлежит Федерации воздушно-силовой атлетики России совместно с Центром развития современной молодежной культуры и спорта. Цель проекта — увеличение числа регулярно тренирующейся рабочей и студенческой молодежи, а также людей среднего возраста за счет создания условий для занятий спортом, формирования интереса и мотивации к ведению здорового образа жизни, выработка активной жизненной позиции.

Организаторы проекта предлагают комплексный подход для достижения целей программы. Прежде всего, это проведение бесплатных тренировок во многих городах нашей страны (проект действует в 43 регионах России), онлайн-программы для самостоятельных тренировок в офисе, дома или на уличной спортплощадке, обширная база видеороликов с правильным выполнением упражнений от начинающего до продвинутого уровня, прямые эфиры с экспертами посредством социальных сетей, а также база знаний о питании, тренировках, принципах здорового образа жизни.

Сообщество единомышленников

Проект направлен на создание сообщества единомышленников, увлеченных спортом, которые могут общаться друг с другом, делиться достижениями и знаниями, своим примером привлекать к ЗОЖ новых последователей.

К программе присоединяются профессиональные спортсмены, в числе которых амбассадор проекта «Спорт — норма жизни», участница Олимпийских игр в Токио в гребле на байдарках и каноэ Варвара Баранова. Эффектная блондинка из Ульяновска уже добилась определенных успехов в спорте, а сейчас мотивирует других людей становиться лучше!

«Мне очень приятно видеть, что все больше людей в нашей стране живую активной и насыщенной жизнью, что спорт повсеместно становится нормой жизни, — отмечает Варвара Баранова. — Мне хочется помогать людям, мотивировать их регулярно заниматься физической культурой, быть здоровыми и счастливыми! Видеоинструкции программы «Прорыв к здоровью» с моим участием, на которых показано правильное выполнение упражнений, — мой вклад в общее большое дело!»

В начале лета стартовали открытые физкультурно-оздоровительные тренировки на уличных спортплощадках. Инструкторы проекта «Прорыв к здоровью» вели занятия по воркауту и общей физической подготовке два-три раза в неделю. В ряде регионов были доступны тренировки по фитнес-аэробике, йоге и растяжке. В мероприятиях, охвативших 17 регионов нашей страны, приняли участие тысячи человек. Еще больше людей и регионов присоединилось к тренировкам онлайн за счет размещенных видеоуроков и подробных инструкций. Всего более 43 000 человек занимались по физкультурно-оздоровительным программам проекта «Прорыв к здоровью» с июня 2021 года. Это, безусловно, прорыв!

Добившись положительной динамики в этом году, организаторы не останавливаются на достигнутом и готовы взять новые вершины.

«В следующем году мы планируем расширить аудиторию трудящегося населения и проводить корпоративные тренировки для сотрудников компаний, организаций и предприятий. Ряд отечественных компаний уже готовы внедрить у себя методики проекта», — отмечает президент Федерации воздушно-силовой атлетики России Павел Смоляков.

Осенью организаторы подвели промежуточные итоги, а также провели конкурс, в котором определили четыре самых активных региона, принявших участие в офлайн- и онлайн-мероприятиях программы. Победители определялись по ряду критериев: количество проведенных тренировок, количество человек, посетивших тренировки, и качество мотивирующего к регулярным занятиям контента.

Регионами-лидерами стали Калининградская, Самарская, Ульяновская области и Республика Башкортостан.

«Занятия с инструкторами в парках продолжатся и в весенне-летний сезон 2022 года. Мы также планируем проводить мастер-классы и любительские соревнования по воздушно-силовой атлетике, чтобы повысить мотивацию россиян к регулярным тренировкам. Мы решили поощрить субъекты РФ, которые смогли привлечь к занятиям максимальное количество людей. Теперь в Калининграде, Ульяновске, Уфе и Тольятти появятся профессиональные мобильные воркаут-площадки, что послужит началу открытию новых секций по воздушно-силовой атлетике. Это позволит людям, которые начали свои тренировки летом, продолжить их и в зимний сезон, когда тренироваться на улице уже некомфортно», — рассказал Павел Смоляков.

Принять участие могут все желающие

Благодаря движению «Спорт — норма жизни» проводятся спортивные мастер-классы, образовательные программы и тренировки. А еще в рамках проекта «Спорт — норма жизни» проходят всероссийские массовые спортивные мероприятия, в которых могут принять участие все желающие. Это, например, знаменитая зимняя гонка «Лыжня России», традиционный турнир по уличному баскетболу «Оранжевый мяч» и самый массовый забег в стране — «Кросс нации». Большие спортивные праздники России, такие как зимняя «Декада спорта и здоровья» и летний «День физкультурника», также проходят под эгидой проекта «Спорт — норма жизни».

Чтобы россиянам было где заниматься спортом, благодаря движению «Спорт — норма жизни» ведутся реконструкция и обновление старых спортивных объектов и масштабное строительство новых точек притяжения для любителей здорового образа жизни — от дворовых площадок для воркаута и сдачи норм ГТО до дворцов спорта международного уровня.

Дополнительной задачей проекта является улучшение условий для спортивной подготовки спортивного резерва национальных сборных России. По этому направлению спортшколы получают новый инвентарь, экипировку и технику, а тренеры проходят программы повышения квалификации и переподготовки, чтобы соответствовать стремительно изменяющимся требованиям спорта.