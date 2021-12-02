Национальная спортивная премия 2021 года
Лучших из лучших в области спорта отметят уже в 12-й раз. Вручение Национальной спортивной премии в этом году проходит на фоне громких олимпийских и паралимпийских успехов российских спортсменов. Не случайно в число номинантов премии вошли триумфаторы Игр в Токио. Национальная спортивная премия проводится ежегодно. По размаху, количеству номинаций, а главное — по статусу лауреатов это настоящий спортивный «Оскар». Организатор премии — Министерство спорта России.
Определение победителей Национальной спортивной премии 2021 года проходит в три этапа. На первом этапе были проведены всероссийские конкурсы, по итогам которых объявлены шесть кандидатов в каждой категории — всего 108 номинантов, что стало рекордным количеством за всю историю проведения Национальной спортивной премии.
По итогам народного онлайн-голосования, в котором приняли участие более 148 тысяч человек, в каждой категории из шести претендентов была определена тройка номинантов, набравших наибольшее количество голосов. Из них экспертный совет выберет лауреатов Национальной спортивной премии. В состав экспертного совета входят известные спортсмены, тренеры, политики и деятели культуры.
В 2021 году Национальная спортивная премия проводится в 11 номинациях в 18 категориях. Всего — 54 номинанта, среди которых будут определены 18 лауреатов.
Финалисты народного онлайн-голосования:
Номинация «Гордость России»:
Категория «Спортсмен года»: Ян Непомнящий; Евгений Рылов; Максим Храмцов.
Категория «Спортсменка года»: София Позднякова; Светлана Ромашина; Мадина Таймазова.
Категория «Тренер года»: Ольга Акопян; Дмитрий Глотов; Сергей Петров.
Номинация «Регион России: лучший субъект Российской Федерации» — Белгородская область; Кемеровская область; Ставропольский край.
Номинация «Спортивный объект России»: многофункциональный спортивно-развлекательный комплекс «Белгород-арена»; стадион «Калининград»; спортивно-оздоровительный комплекс «Мирас».
Номинация «Надежда России»:
Категория «Лучшая организация адаптивного спорта»: спортивная школа олимпийского резерва «Заря» (г. Дзержинск, Нижегородская область); спортивно-адаптивная школа по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта (г. Калининград, Калининградская область); спортивный комплекс «Заря» (г. Бийск, Алтайский край).
Категория «Спортивная школа года»: спортивная школа олимпийского резерва по боксу (г. Одинцово); спортивная школа олимпийского резерва по вольной борьбе им. С.П. Андиева (Республика Северная Осетия — Алания); спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию (г. Курск)
Номинация «За служение спорту»: Игорь Коновалов; Михаил Лагутин; Сергей Левушкин.
Номинация «Комплекс ГТО — путь к здоровью и успеху: лучшая организация по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО): центр тестирования ВФСК ГТО городского округа Тольятти, Самарская область; центр тестирования ГТО Кемеровского муниципального округа, Кемеровская область; центр физической культуры, спорта и здоровья Калининского района Санкт-Петербурга.
Номинация «Преодоление»:
Категория «Спортсмен года»: Ризван Абдурахманов; Александр Кузюков; Казбек Хугаев.
Категория «Спортсменка года»: Анастасия Гонтарь; Виктория Ищиулова; Валерия Шабалина.
Категория «Тренер года»: Ольга Байдалова; Хасан Исмаилов; Юрий Назаренко.
Номинация «Спорт для всех»:
Категория «Лучший организатор физкультурно-спортивной работы в сельской местности»:
Сергей Васильев; Иван Иванов; Дмитрий Яксонов.
Категория «Лучший организатор физкультурно-спортивной работы по месту жительства, работы»: Светлана Логинова; Наталья Тагиева; Илья Шадриков.
Номинация «Спортивная солидарность»: Марат Бариев; Елена Вяльбе; Владимир Сальников.
Номинация «Эпоха в спорте»: Владимир Акилов; Ирина Винер-Усманова; Сергей Тетюхин.
Номинация «Спортивный парнас»:
Категория «Лучший журналист»: Евгений Богатырев; Дмитрий Занин; Игорь Рабинер.
Категория «Лучшая спортивная печатная и медиапродукция»: портал «TveriSport.ru»; газета «Советский спорт»; портал «Спорт24».
С полными итогами народного голосования можно ознакомиться на сайте Национальной спортивной премии.
Церемония определения, награждения лауреатов и их чествование состоится 8 декабря во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Начало торжественной церемонии в 19.00.
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