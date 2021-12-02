Национальная спортивная премия 2021 года.

8 декабря в 19.00 во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве состоится церемония вручения Национальной спортивной премии.

Лучших из лучших в области спорта отметят уже в 12-й раз. Вручение Национальной спортивной премии в этом году проходит на фоне громких олимпийских и паралимпийских успехов российских спортсменов. Не случайно в число номинантов премии вошли триумфаторы Игр в Токио. Национальная спортивная премия проводится ежегодно. По размаху, количеству номинаций, а главное — по статусу лауреатов это настоящий спортивный «Оскар». Организатор премии — Министерство спорта России.

Определение победителей Национальной спортивной премии 2021 года проходит в три этапа. На первом этапе были проведены всероссийские конкурсы, по итогам которых объявлены шесть кандидатов в каждой категории — всего 108 номинантов, что стало рекордным количеством за всю историю проведения Национальной спортивной премии.

По итогам народного онлайн-голосования, в котором приняли участие более 148 тысяч человек, в каждой категории из шести претендентов была определена тройка номинантов, набравших наибольшее количество голосов. Из них экспертный совет выберет лауреатов Национальной спортивной премии. В состав экспертного совета входят известные спортсмены, тренеры, политики и деятели культуры.

В 2021 году Национальная спортивная премия проводится в 11 номинациях в 18 категориях. Всего — 54 номинанта, среди которых будут определены 18 лауреатов.

Финалисты народного онлайн-голосования:

Номинация «Гордость России»:

Категория «Спортсмен года»: Ян Непомнящий; Евгений Рылов; Максим Храмцов.

Категория «Спортсменка года»: София Позднякова; Светлана Ромашина; Мадина Таймазова.

Категория «Тренер года»: Ольга Акопян; Дмитрий Глотов; Сергей Петров.

Номинация «Регион России: лучший субъект Российской Федерации» — Белгородская область; Кемеровская область; Ставропольский край.

Номинация «Спортивный объект России»: многофункциональный спортивно-развлекательный комплекс «Белгород-арена»; стадион «Калининград»; спортивно-оздоровительный комплекс «Мирас».

Номинация «Надежда России»:

Категория «Лучшая организация адаптивного спорта»: спортивная школа олимпийского резерва «Заря» (г. Дзержинск, Нижегородская область); спортивно-адаптивная школа по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта (г. Калининград, Калининградская область); спортивный комплекс «Заря» (г. Бийск, Алтайский край).

Категория «Спортивная школа года»: спортивная школа олимпийского резерва по боксу (г. Одинцово); спортивная школа олимпийского резерва по вольной борьбе им. С.П. Андиева (Республика Северная Осетия — Алания); спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию (г. Курск)

Номинация «За служение спорту»: Игорь Коновалов; Михаил Лагутин; Сергей Левушкин.

Номинация «Комплекс ГТО — путь к здоровью и успеху: лучшая организация по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО): центр тестирования ВФСК ГТО городского округа Тольятти, Самарская область; центр тестирования ГТО Кемеровского муниципального округа, Кемеровская область; центр физической культуры, спорта и здоровья Калининского района Санкт-Петербурга.

Номинация «Преодоление»:

Категория «Спортсмен года»: Ризван Абдурахманов; Александр Кузюков; Казбек Хугаев.

Категория «Спортсменка года»: Анастасия Гонтарь; Виктория Ищиулова; Валерия Шабалина.

Категория «Тренер года»: Ольга Байдалова; Хасан Исмаилов; Юрий Назаренко.

Номинация «Спорт для всех»:

Категория «Лучший организатор физкультурно-спортивной работы в сельской местности»:

Сергей Васильев; Иван Иванов; Дмитрий Яксонов.

Категория «Лучший организатор физкультурно-спортивной работы по месту жительства, работы»: Светлана Логинова; Наталья Тагиева; Илья Шадриков.

Номинация «Спортивная солидарность»: Марат Бариев; Елена Вяльбе; Владимир Сальников.

Номинация «Эпоха в спорте»: Владимир Акилов; Ирина Винер-Усманова; Сергей Тетюхин.

Номинация «Спортивный парнас»:

Категория «Лучший журналист»: Евгений Богатырев; Дмитрий Занин; Игорь Рабинер.

Категория «Лучшая спортивная печатная и медиапродукция»: портал «TveriSport.ru»; газета «Советский спорт»; портал «Спорт24».

С полными итогами народного голосования можно ознакомиться на сайте Национальной спортивной премии.

Церемония определения, награждения лауреатов и их чествование состоится 8 декабря во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Начало торжественной церемонии в 19.00.