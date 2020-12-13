Птичка от Бузовой, Овечкин создал домашний уют, а Ефимова показала крутую фигуру

Чем делятся звезды спорта в соцсетях.

Хабиб и Петр Ян. Два российских чемпиона на одном фото

Сногсшибательная Мария Шарапова в стиле 80-х

Гильерме поблагодарил болельщиков за поздравления с днем рождения

Дарья Клишина наслаждается природой

Серена Уильямс катается с горки

Стильные фото от Артемия Панарина

Дэвид Бекхэм показал, что находится в прекрасной форме

Даниил Квят принял участие в новом челлендже

Птичка Ольга Бузова ждет своих поклонников в новом выпуске «Ледникового периода»

Жена Александра Овечкина Анастасия Шубская показала, как хоккеист украшает елку

Юлия Ефимова делится с подписчиками своим настроением