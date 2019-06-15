Журналисты "СЭ" получили награды Минспорта

В годовщину старта чемпионата мира по футболу в России Министерство спорта вручило ведомственные награды журналистам, которые внесли существенный вклад в освещение этого турнира.

Почетные грамоты и благодарность министра Павла Колобкова в пятницу получили четыре представителя "СЭ". Это – главный редактор Максим Максимов, первый заместитель главного редактора Дмитрий Симонов, шеф отдела футбола Дмитрий Зеленов и заместитель шефа отдела футбола Александр Бобров.

Еще пять сотрудников – заместитель главного редактора Сергей Егоров, заместители шефа отдела футбола Вячеслав Короткин и Илья Андреев, а также обозреватель Игорь Рабинер и фотохудожник Александр Федоров – получат награды позже.