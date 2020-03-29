Жителям Подмосковья запрещено покидать дома без крайней необходимости

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ввел дополнительные меры по борьбе с коронавирусом, информирует «Телеканал 360».

Теперь жители Подмосковья должны соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра друг от друга. Исключение — во время поездок в такси.

Организации и предприятия должны обеспечить всем своим сотрудникам возможность находиться на расстоянии друг от друга. Для этого нужно либо ввести режим посещения, либо нанести разметку, которая будет показывать работнику безопасное расстояние от его коллег.

С 1 апреля подмосковным безработным будут выплачивать компенсацию, которая включит в себя выплаты по безработице. Всего — 15 тысяч рублей.

Теперь граждане не должны покидать свои дома, за исключением крайних случаев. К ним относятся:

— необходимость в экстренной медицинской помощи;

— прямая угроза жизни и здоровью;

— путь к месту работы и обратно, если предприятие продолжает функционировать;

— поход в ближайший продуктовый, за товарами первой необходимости, а также в банк или салон связи;

— выгул домашних животных, при условии пребывания на расстоянии не более 100 метров от дома;

— вынос мусора.

Лицам с подтвержденным коронавирусом и тем, кто помогает предупредить распространение инфекции, противовирусные препараты выдаются бесплатно.

Ранее приостановленное оплаченные и льготнначнут получать ные билеты продлят после прекращения режима повышенной готовности.