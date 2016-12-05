12:07 5 декабря | ХРОНИКА

Задержан организатор перевозки детей, попавших в аварию под Ханты-Мансийском

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Следственный комитет продолжает проверку обстоятельств ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), в результате которого погибли 12 человек. На этом автобусе детская команда возвращалась с соревнований. Как сообщает официальный сайт СК ХМАО, задержан представитель ИП из Нефтеюганска, организовавшего предоставление транспортных услуг.

СК провел ряд допросов причастных лиц, сделал несколько экспертиз, и работа над этим продолжается.

Напомним, в салоне автобуса, который столкнулся с грузовиком, находились 34 пассажира, в том числе 27 детей.

Дополнительная информация

http://hmao.sledcom.ru/news/item/1085246/

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