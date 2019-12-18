Компания «Яндекс» назвала главные темы 2019 года на основе поисковых запросов. В рубрике «спорт» первое место занял бой Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье. Поединок состоялся 7 сентября в Абу-Даби. Хабиб победил удушающим приемом в третьем раунде и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

В десятку спортивных событий года вошли:

1. Бой Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье (ММА)

2. Бой Александра Емельяненко и Михаила Кокляева (бокс)

3. Бой Федора Емельяненко и Райана Бейдера (ММА)

4. Матч чемпионата России «Спартак» — ЦСКА, 19 августа (футбол)

5. Матчи «Аякс» — «Ювентус» в Лиге чемпионов (футбол)

6. Матчи «Краснодар» — «Порту» в Лиге чемпионов (футбол)

7. Матч чемпионата мира Россия — Финляндия, 25 мая (хоккей)

8. Матч чемпионата России «Спартак» — ЦСКА, 6 апреля (футбол)

9. Матч отборочного турнира Евро-2020 Россия — Бельгия, 16 ноября (футбол)

10. Матч отборочного турнира Евро-2020 Россия — Шотландия, 10 октября (футбол)