«Яндекс» назвал главные спортивные темы в поиске 2019 года. На первом месте — бой Хабиба и Порье
Компания «Яндекс» назвала главные темы 2019 года на основе поисковых запросов. В рубрике «спорт» первое место занял бой Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье. Поединок состоялся 7 сентября в Абу-Даби. Хабиб победил удушающим приемом в третьем раунде и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
В десятку спортивных событий года вошли:
1. Бой Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье (ММА)
2. Бой Александра Емельяненко и Михаила Кокляева (бокс)
3. Бой Федора Емельяненко и Райана Бейдера (ММА)
4. Матч чемпионата России «Спартак» — ЦСКА, 19 августа (футбол)
5. Матчи «Аякс» — «Ювентус» в Лиге чемпионов (футбол)
6. Матчи «Краснодар» — «Порту» в Лиге чемпионов (футбол)
7. Матч чемпионата мира Россия — Финляндия, 25 мая (хоккей)
8. Матч чемпионата России «Спартак» — ЦСКА, 6 апреля (футбол)
9. Матч отборочного турнира Евро-2020 Россия — Бельгия, 16 ноября (футбол)
10. Матч отборочного турнира Евро-2020 Россия — Шотландия, 10 октября (футбол)