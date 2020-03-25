Выставка Sports World-2020 в «Крокус Экспо» перенесена на более поздний срок

В связи с пандемией коронавируса и мерами по борьбе с распространением Covid-19 международная выставка спортивной индустрии Sports World-2020 переносится на более поздний срок. О точных датах проведения выставки будет сообщено дополнительно. Мероприятие, как и планировалось, пройдет в МВЦ «Крокус Экспо» при поддержке Министерства спорта России, Министерства промышленности и торговли России и Олимпийского комитета России.

Дирекция выставки продолжает активно формировать программу Sports World-2020. Предполагается, что в выставке примут участие большинство ведущих российских и зарубежных производителей товаров и поставщиков услуг в спортивной отрасли.

Sports World-2020 будет состоять из трех основных блоков: выставочная часть, деловая программа и уличный спортивно-музыкальный фестиваль.

Выставка займет площадь более 20 тыс. м?, ее участниками станут около 300 компаний со всего мира. Они представят новейшие разработки в проектировании, строительстве, производстве, дистрибуции, медицине, технологиях. Ожидается не менее 10 тысяч гостей, в том числе ключевых спортивных функционеров, представителей профессиональных клубов и федераций, агентств, объектов рекреации и спорта.