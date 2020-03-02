Выбираем лучшего спортсмена России января-февраля 2020

Пользователи социальной сети ВКонтакте определят лучшего спортсмена двух зимних месяцев в паблике «СЭ».

В рамках ежегодного голосования журналисты «СЭ» в декабре этого года выберут лучшего спортсмена России. Наряду с экспертным голосованием в этом году будут учитываться и итоги выбора пользователей социальной сети ВКонтакте. Победители ежемесячных голосований получат дополнительные баллы в конце года.

По итогам первых двух зимних месяцев 2020 года на награду претендуют Дмитрий Алиев, Алена Косторная (фигурное катание), Александр Большунов? (лыжные гонки), Никита Кучеров, Александр Овечкин, Артемий Панарин, Игорь Шестеркин (хоккей), Александр Логинов (биатлон), Анастасия Павлюченкова (теннис) и Федор Смолов (футбол).