«Все наши мысли о друзьях и семье Фернандо Риксена». ФИФА выразила соболезнования в связи со смертью футболиста

ФИФА в Twitter выразила соболезнования в связи со смертью экс-полузащитника «Зенита» Фернандо Риксена.

— Все наши мысли о друзьях и семье Фернандо Риксена, который скончался в возрасте 43 лет после битвы с болезнью, — говорится в сообщении организации.

43-летний голландец шесть лет боролся с боковым амиотрофическим склерозом (БАС). Это медленно прогрессирующее, неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение как верхних, так и нижних двигательных нейронов, что приводит к параличам и последующей атрофии мышц.

Риксен выступал за «Зенит» с 2006 по 2009 год. За это время он сыграл за клуб 40 матчей, в которых забил 1 гол и отдал три голевых передачи, а также стал победителем чемпионата России и Кубка УЕФА, а также обладатем Суперкубков России и УЕФА.