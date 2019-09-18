«Все наши мысли о друзьях и семье Фернандо Риксена». ФИФА выразила соболезнования в связи со смертью футболиста
ФИФА в Twitter выразила соболезнования в связи со смертью экс-полузащитника «Зенита» Фернандо Риксена.
— Все наши мысли о друзьях и семье Фернандо Риксена, который скончался в возрасте 43 лет после битвы с болезнью, — говорится в сообщении организации.
43-летний голландец шесть лет боролся с боковым амиотрофическим склерозом (БАС). Это медленно прогрессирующее, неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение как верхних, так и нижних двигательных нейронов, что приводит к параличам и последующей атрофии мышц.
Риксен выступал за «Зенит» с 2006 по 2009 год. За это время он сыграл за клуб 40 матчей, в которых забил 1 гол и отдал три голевых передачи, а также стал победителем чемпионата России и Кубка УЕФА, а также обладатем Суперкубков России и УЕФА.
Our thoughts are with the friends and family of Fernando Ricksen, who has passed away aged 43 following a battle with motor neurone disease pic.twitter.com/aRsS0z36Eq— FIFA.com (@FIFAcom) September 18, 2019