Владимир Путин: «Россия заинтересована в сохранении принципов честной борьбы в спорте»

Президент РФ Владимир Путин заявил о заинтересованности страны в честной борьбе в спорте. Глава государства, выступая на форуме «Россия — спортивная держава», поприветствовал в России лидеров мирового спортивного сообщества, руководителей международных спортивных организаций и выдающихся спортсменов — «всех наших коллег, которые также, как и мы, заинтересованы в успешном, уверенном развитии спорта, в сохранении его гуманистического потенциала и базовых принципов доступности, равенства, честной и чистой борьбы».

— Дальнейшее продвижение великих, объединяющих мир спортивных ценностей — одна из ключевых задач нашей большой, многонациональной спортивной семьи, — цитирует ТАСС Путина. — И решать ее надо сообща, опираясь на проверенные временем нормы и правила, уважая и слыша друг друга, выстраивая конструктивный, доброжелательный диалог.

Спорт уже давно стал неотъемлемой частью жизни общества, и именно общество определяет векторы его развития, его глобальную повестку, в том числе предлагает в международный календарь официальных спортивных событий новые виды спорта и новые соревновательные форматы — те, что действительно интересны людям, стимулируют их систематически заниматься спортом, вести активный, здоровый образ жизни.

Россия уже инициировала поведение Игр стран Содружества Независимых Государств, первые игры пройдут в Казани в августе 2020 года, также мы поддержали идею организации спортивных игр БРИКС, они тоже состоятся в следующем году в нашем городе Челябинске.