Владимир Путин проведет заседание совета по развитию физической культуры и спорта

Президент России Владимир Путин 27 марта проведет заседание совета по развитию физической культуры и спорта, информирует пресс-служба Кремля. Основной темой заседания станут национальные цели и стратегические задачи развития физической культуры и спорта в РФ до 2024 года и на последующий период.

Будут рассмотрены вопросы создания условий для вовлечения в занятия физкультурой и спортом населения, модернизации материально-технической базы, совершенствования подготовки спортивного резерва, повышения конкурентоспособности российского спорта.

– Двадцать седьмого марта Владимир Путин проведет заседание Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, – отмечается в сообщении. – Основная тема – национальные цели и стратегические задачи развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2024 года и на последующий период.