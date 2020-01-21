Виталий Мутко: «С опытом и авторитетом Матыцина можно решить имеющиеся проблемы»

Бывший глава министерства спорта РФ Виталий Мутко отметил, что опыт и авторитет главы Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олега Матыцина позволит решить имеющиеся проблемы.

Во вторник было объявлено, что Матыцин назначен министром спорта РФ, а президент КХЛ Дмитрий Чернышенко — вице-премьером РФ.

— Я считаю, что решение логичное и правильное. В конечном итоге, это решение президента и председателя правительства, это их выбор, — цитирует «РИА Новости» Мутко. — На самом деле, Матыцин — спортивный человек, который обладает авторитетом и опытом в спорте, — сказал Мутко по телефону. — Он и сам спортсмен, да и человек, который занимался международной спортивной деятельностью. Считаю, что в мире спорта у него большой авторитет. Могу ему пожелать успехов. База есть серьезная, а с его опытом можно решить те проблемы, которые есть.

?Дмитрий Чернышенко тоже человек с высшим опытом, это будет хорошая связка. Надеюсь, что у него будет возможность работать хорошо.