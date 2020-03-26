Винокур опроверг информацию о том, что Лещенко болен коронавирусом
15:18
Юморист и телеведущий Владимир Винокур опроверг информацию о положительном результате теста на коронавирус у известного певца и болельщика «Динамо» Льва Лещенко.
— Улучшения есть, — цитирует RT Винокура. — Сегодня утром мне жена сообщила, что лучше. Лечат от двухстороннего воспаления легких его и супругу. Но он тяжелей переносит, потому что ему 78 лет.
Ранее появилась информация, что Лещенко госпитализирован в медицинский центр в Коммунарке вместе с супругой из-за подозрения на коронавирус, который вызвал у певца двухстороннюю пневмонию.
Дополнительная информация:
https://russian.rt.com/nopolitics/news/732045-vinokur-leschenko-samochuvstvie
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