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Винокур опроверг информацию о том, что Лещенко болен коронавирусом

15:18
Владимир Винокур (справа) со Львом Лещенко. Фото Instagram
Владимир Винокур (справа) со Львом Лещенко. Фото Instagram
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Юморист и телеведущий Владимир Винокур опроверг информацию о положительном результате теста на коронавирус у известного певца и болельщика «Динамо» Льва Лещенко.

— Улучшения есть, — цитирует RT Винокура. — Сегодня утром мне жена сообщила, что лучше. Лечат от двухстороннего воспаления легких его и супругу. Но он тяжелей переносит, потому что ему 78 лет.

Ранее появилась информация, что Лещенко госпитализирован в медицинский центр в Коммунарке вместе с супругой из-за подозрения на коронавирус, который вызвал у певца двухстороннюю пневмонию.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/nopolitics/news/732045-vinokur-leschenko-samochuvstvie

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