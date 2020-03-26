Винокур опроверг информацию о том, что Лещенко болен коронавирусом

Юморист и телеведущий Владимир Винокур опроверг информацию о положительном результате теста на коронавирус у известного певца и болельщика «Динамо» Льва Лещенко.

— Улучшения есть, — цитирует RT Винокура. — Сегодня утром мне жена сообщила, что лучше. Лечат от двухстороннего воспаления легких его и супругу. Но он тяжелей переносит, потому что ему 78 лет.

Ранее появилась информация, что Лещенко госпитализирован в медицинский центр в Коммунарке вместе с супругой из-за подозрения на коронавирус, который вызвал у певца двухстороннюю пневмонию.