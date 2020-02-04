Валерий Газзаев стал председателем комитета Госдумы по делам национальностей

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев, который является депутатом «Справедливой России», утвержден председателем комитета Госдумы по делам национальностей, информирует сайт Госдумы.

Ранее 65-летний Газзаев был заместителем председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Должность Председателя Комитета по делам национальностей стала вакантной после того, как Олег Николаев был назначен временно исполняющим обязанности главы Чувашии.

Газзаев тренировал ЦСКА с 2001 по 2003 и с 2004-го по 2008-й. Выигрывал с армейцами Кубок УЕФА и четырежды становился с ними чемпионом России (1995, 2003, 2005, 2006).