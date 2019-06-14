В Японии прошел чемпионат по заезду на офисных стульях

В японском Ханю состоялся ежегодный чемпионат по заезду на офисных стульях, сообщает официальный сайт МОК. Данное соревнование появилось 10 лет назад, его организаторы вдохновились "Формулой-1" и "24 часа Ле-Мана".

По правилам участники должны пройти как можно больше 200-метровых кругов за два часа сидя на офисных стульях на колесиках.