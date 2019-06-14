В Японии прошел чемпионат по заезду на офисных стульях

В японском Ханю состоялся ежегодный чемпионат по заезду на офисных стульях, сообщает официальный сайт МОК. Данное соревнование появилось 10 лет назад, его организаторы вдохновились "Формулой-1" и "24 часа Ле-Мана".
По правилам участники должны пройти как можно больше 200-метровых кругов за два часа сидя на офисных стульях на колесиках.
Просто ещё один день в офисе?— Олимпийские игры (@Olympic) 14 июня 2019 г.
Только не для участников заезда на офисных стульях в Японии! Возможно, эту дисциплину стоило бы включить в программу #Tokyo2020 🤗
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