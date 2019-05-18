В США стало известно о сексуальном насилии над 177 спортсменами-студентами

Врач из университета в Огайо (США) Ричард Штраус с 1970 по 1990-е годы занимался сексуальным насилием над спортсменами-студентами, информирует AP.

Об этом стало известно общественности после того, как университет выпустил специальный релиз, в котором говорилось о том, что пострадали в общей сложности 177 детей из 16 видов спорта.

При этом студенты в основном ничего не предпринимали, думая, что поведение Штрауса, который покончил с собой в 2005 году в возрасте 67 лет, не является секретом, а другие работники в курсе происходящего. Тем не менее, жалобы поступали. О них было известно еще в 1979 году, однако многие годы расследование по этому поводу никто не вел.

Как отмечается, Штраус занимался непристойными вещами в студенческом оздоровительном центре и в частной клинике, в кабинетах, раздевалках и душевых. Он заставлял молодых людей раздеваться, а затем прикасался к интимным местам.

Многие пострадавшие отмечали, что им потребовались десятки лет, чтобы забыть произошедшее с ними.