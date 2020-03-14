В России могут ввести льготы для бизнеса, инвестирующего в спорт

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин провел встречу с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, а также с представителями спортивной общественности региона. На встрече Олег Матыцин рассказал, что Министерство спорта прорабатывает вопрос налоговых льгот для бизнес-сообщества, инвестирующего в спорт.

— Есть поручение Президента о совершенствовании механизма взаимодействия бизнес-сообщества и государства с точки зрения инвестирования в спортивную отрасль и строительство, — сказал Матыцин. — Есть программа государственно-частного партнерства и в то же время поддержка молодежных, спортивных организаций. Мы сейчас работаем над этим. Надеюсь, что мы найдем соотвествующий механизм на законодательном уровне.