В Минспорта опровергли информацию об увольнениях сотрудников ведомства

Пресс-служба Министерства спорта РФ опровергла информацию ряда телеграм-каналов о том, что сотрудники ведомства напишут увольнения.

15 января премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства в полном составе, включая министра спорта РФ Павла Колобкова. Последний временно продолжает исполнять свои обязанности.

Министерство спорта было создано 7 октября 2008 года, сменив Федеральное агентство по физической культуре и спорту. Колобков занимает свою должность с 19 октября 2016 года.