13:08 | Хроника

В "Лужниках" загорелся универсальный спортзал "Дружба"

В "Лужниках" загорелся универсальный спортзал "Дружба". Фото Telegram-канал Mash.
В "Лужниках" загорелся универсальный спортзал "Дружба". Фото Telegram-канал Mash.
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В Москве загорелся универсальный спортзал "Дружба" в "Лужниках", информирует Telegram-канал Mash. Как отмечается, локальное возгорание на крыше "Дружбы" удалось потушить своими силами.

– Администрация "Лужников" заявляет, что локальное возгорание на крыше "Дружбы" удалось потушить своими силами – с помощью огнетушителя. Здание находится на капитальном ремонте, основной контингент площадки – рабочие и строители, – говорится в сообщении.

Напомним, что универсальный спортзал "Дружба" был построен к летним Олимпийским играм 1980 года. Реконструкция здания идет с 2017 года.

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