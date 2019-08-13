В "Лужниках" загорелся универсальный спортзал "Дружба"

В Москве загорелся универсальный спортзал "Дружба" в "Лужниках", информирует Telegram-канал Mash. Как отмечается, локальное возгорание на крыше "Дружбы" удалось потушить своими силами.

– Администрация "Лужников" заявляет, что локальное возгорание на крыше "Дружбы" удалось потушить своими силами – с помощью огнетушителя. Здание находится на капитальном ремонте, основной контингент площадки – рабочие и строители, – говорится в сообщении.

Напомним, что универсальный спортзал "Дружба" был построен к летним Олимпийским играм 1980 года. Реконструкция здания идет с 2017 года.