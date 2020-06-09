В крови Ефремова обнаружили наркотики

В крови заслуженного артиста России Михаила Ефремова обнаружили наркотики, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на «РЕН-ТВ». Медэкспертиза нашла в анализах актера алкоголь, а также следы кокаина и каннабиноидов.

Известный актер и болельщик «Спартака» находясь в нетрезвом состоянии, попал в серьезную аварию в центре Москвы. Позднее стало известно, что пострадавший в результате аварии водитель Сергей Захаров скончался в реанимации.

В соцсетях появилась видеозапись с камер наблюдения. На ней видно, что автомобиль Ефремова на большой скорости пересекает двойную сплошную, выезжает на встречную полосу и врезается в фургон. Оба автомобиля по инерции задевают другие машины.