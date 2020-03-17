В Госдуму внесен пакет законов об агентской деятельности

Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, член правления ФХР Михаил Дегтярев совместно с членом комитета Госдумы по охране здоровья, президентом ФХР Владиславом Третьяком внесли на рассмотрение Госдумы пакет из четырех законопроектов, направленных на упорядочивание деятельности спортивных агентов и регулирование спортивных трансферов.

Содержание закона:

1) Законопроект № 923693-7 о внесении изменения в закон «О физической культуре и спорте в России» в части совершенствования деятельности спортивных агентов.

«В России профессиональную деятельность осуществляют более 1000 спортивных агентов. При этом законодательство о физической культуре и спорте не содержит достаточных требований к порядку их допуска к работе с позиции государственного регулирования. Это непорядок», — сказал Дегтярев.

В этих условиях отдельными спортивными федерациями в инициативном порядке установлена обязанность прохождения агентами процедуры обязательной регистрации (аккредитации). Например, в РФС действует регламент РФС по работе с посредниками. Однако в подавляющем большинстве случаев аккредитация спортивного агента не требуется.

Законопроектом предлагается восполнить данный пробел, дополнив закон о спорте положением о необходимости установления обязательных требований к осуществлению ими профессиональной деятельности. Минспорту России предлагается разработать требования к деятельности агентов по содействию в трудоустройстве спортсменов и тренеров в профессиональные спортивные клубы. Принятие законопроекта позволит усилить контроль за деятельностью спортивных агентов, а следовательно повысить качество предоставляемых ими спортсменам и тренерам услуг.

2) Законопроект № 923701 — 7 о внесении изменения в статью 342 Федерального закона «О физической культуре и спорте в России» в части совершенствования порядка переходов (трансферов) спортсменов, проходящих спортивную подготовку в физкультурно-спортивных организациях.

В настоящее время законодательство о физической культуре и спорте не содержит ограничений, связанных с переходом спортсменов, осуществляющих спортивную подготовку. Согласно законопроекту, договор оказания услуг по спортподготовке может содержать нормы, устанавливающие ограничения перехода спортсменов в другие физкультурно-спортивные организации. Утверждение условий трансфера, а также наложение санкций возлагается на спортивные федерации.

Дегтярев считает, что принятие законопроекта позволит защитить права и законные интересы государственных и муниципальных спортивных школ.

«Многие годы государство вкладывает бюджетные средства в воспитание перспективных ребят. Однажды лучших спортсменов уводят профессиональные клубы, школы лишаются сильнейших игроков, команды разваливаются, зрители теряют интерес. А федерации о переходах ничего не знают. Поэтому компенсации при переходе должны учитывать расходы школ — читай государства — на «выращивание» спортсменов», а федерации определять правила и условия переходов", — отметил Дегтярев.

3) Законопроект № 923683-7 о внесении изменения в статью 27 Федерального закона «О физической культуре и спорте в России» направлен на конкретизацию и дополнение полномочий общероссийских спортивных федераций.

В настоящее время принадлежность проходящего спортивную подготовку спортсмена к физкультурно-спортивной организации определяется актом о зачислении в организацию за счет бюджетных ассигнований, а также договора об оказании услуг за счет средств физических или юридических лиц. Согласно законопроекту, заключение договора об оказании услуг по спортивной подготовке, устанавливающего принадлежность спортсмена, должна осуществляться в соответствии с нормами, утвержденными общероссийскими спортивными федерациями.

4) Законопроект № 923663-7 о внесении изменения в статью 24 Федерального закона «О физической культуре и спорте в России» направлен на совершенствование порядка заключения спортсменами договоров с иностранными организациями.

«В настоящее время законодательство о физической культуре и спорте не содержит положений о порядке заключения договоров спортсменов со спортивными организациями иностранных государств. В России созданы все условия для построения идеальной спортивной карьеры. Агенты и воротилы спортивного мира сегодня ломают судьбы сотен талантливых мальчишек во многих видах спорта, выманивая их за рубеж. Законопроектом мы предлагаем обязать спортсменов и их агентов заключать договоры с иностранными клубами только в соответствии с нормами, утвержденными российскими спортивными федерациями. Ситуация на трансферном рынке пока напоминает вольницу. Мы должны вернуть вопрос в поле зрения государства и федераций по видам спорта», — добавил Дегтярев.