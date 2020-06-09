В доме Ефремова провели обыск

В квартире известного актера, болельщика «Спартака» Михаила Ефремова провели обыск, сообщается в Telegram-канале «360». Это случилось после заседания Таганского суда, по итогам которого артист получил два месяца домашнего ареста.

На месте работали кинолог с собакой, криминалисты и следователи. В доме актера они искали запрещенные вещества.

Накануне на Смоленской площади в Москве произошло ДТП с участием Михаила Ефремова. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего внедорожника актер пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном «Лада». За рулем последнего был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. С закрытой черепно-мозговой травмой его экстренно доставили в НИИ имени Склифосовского. Рано утром он скончался.