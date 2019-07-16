Умер ветеран "Торпедо" Валерий Кормаков

На 82-м году жизни умер ветеран "Торпедо" серебряный призер чемпионата СССР 1961 года Валерий Кормаков, cообщается на официальном сайте клуба.

С 1957 по 1969 год Кормаков играл в команде мастеров "Торпедо" (Горький). Позже он выступал за II сборную СССР и был капитаном горьковской команды.

После окончания карьеры игрока Кормаков перешел на тренерскую работу. С 1969 по 1973 годы руководил ДЮСШ "Торпедо". Среди его воспитанников известные хоккеисты Александр Скворцов и Владимир Ковин. С 1986 по 1988 годы руководил главной командой "Торпедо". Клуб выразил соболезнования родным и близким хоккейного ветерана.