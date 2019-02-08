Умер один из создателей Лиги чемпионов и "Золотого мяча"

На 99-м году жизни умер журналист Жак Ферран, сообщает пресс-служба чемпионата Франции. Француз был одним из создателей Кубка европейских чемпионов (турнир, который теперь называется Лига Чемпионов) и награды "Золотой мяч", а также в течение долгого времени являлся главным редактором L'Équipe.

"Влияние Жака Феррана намного превысило его роль журналиста. Он является одним из пионеров современного спорта. Мы все, в некотором роде, его наследники. Мир спорта сегодня в трауре. От имени организации и французского профессионального футбола я выражаю соболезнования семье Жака Феррана и газете L'Equipe", - отметила президент профессиональной футбольной лиги Натали Бой де ла Тур.