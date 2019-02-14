Учрежден оператор спортивных стартов "Калашников Спорт"

Концерн "Калашников" и правительство Удмуртской Республики в лице генерального директора концерна Владимира Дмитриева и главы Удмуртии Александра Бречалова подпишут документ о создании оператора спортивных любительских стартов - "Калашников Спорт".

- "Калашников Спорт" - это новое направление сотрудничества между правительством Удмуртской Республики и концерном, целью которого является вовлечение людей всех возрастов в занятия спортом через организацию любительских стартов, - приводит "Калашников медиа" слова главы Удмуртии. - Мероприятия будут проводиться по мировым стандартам качества и сервиса. Мы решили сделать совместный проект с одним из самых технологичных предприятий в нашей стране для организации стартов мирового уровня.

- У "Калашникова" довольно долгая история отношений с профессиональным спортом - яркие спортивные победы на крупнейших международных соревнованиях состоялись благодаря спортивному оружию Ижмаша, - заявил гендиректор концерна "Калашников". - В прошлом году мы зашли на территорию любительского спорта, когда организовали и провели зимний и летний "Калашников биатлон фест". Мы получили большой отклик среди участников, соревнования посетили не только жители Удмуртии, но и любители биатлона из более чем десяти регионов. Все это позволило задуматься о масштабировании этой истории и проведении таких соревнований в других городах России.