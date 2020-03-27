У Игоря Николаева диагностировали пневмонию

У российского певца Игоря Николаева, являющийся болельщиком «Локомотива», диагностирована пневмония, сообщает «Лента.ру».

Днем ранее Николаева доставили в Комунарку с подозрением на коронавирус.

В этой же больнице лежит другой известный певец Лев Лещенко, у которого подтвердили заражение коронавирусом.

Почти все спортивные соревнования, в том числе и РПЛ, были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 525 тысяч человек. Умерших — 23 711, выздоровевших — 123 329. В России на данный момент 840 случаев заражения, три человека умерли.