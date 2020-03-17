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У главного тренера «Фламенго» подозрение на коронавирус

02:22
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Главный тренер «Фламенго» Жорже Жезуш, вероятно, сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Onefootball. Бразильский клуб заявил, что специалист будет проверен еще раз, так как результаты обследования оказались неубедительными.

Ранее у вице-президента клуба Маурисио Гомеса де Маттоша также был обнаружен коронавирус. Команда находится на карантине.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 169 387 человек. Умерших — 6513, выздоровевших — 77 257. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены.

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