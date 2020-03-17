У главного тренера «Фламенго» диагностировали коронавирус

Главный тренер «Фламенго» Жорже Жезуш сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Onefootball. Бразильский клуб заявил, что специалист будет проверен еще раз, так как результаты обследования оказались неубедительными.

Ранее у вице-президента клуба Маурисио Гомеса де Маттоша также был обнаружен коронавирус. Команда находится на карантине.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 169 387 человек. Умерших — 6513, выздоровевших — 77 257. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены.