Решением Московского городского суда ООО «Рамблер Групп» признано нарушителем исключительных прав на использование футбольного контента, принадлежащих АО «Телеспорт Груп».

Суд обязал ООО «Рамблер Групп» прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование произведения хайлайтс-программ лицензиата, посвященных матчам серии А чемпионата Италии сезонов-2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021 в сети Интернет на сайте www.championat.com, а также взыскал с ООО «Рамблер Групп» компенсацию за незаконное использование результатов интеллектуальной деятельности в размере 1 400 000 рублей.

В случае рецидива нарушений исключительных прав на контент, АО «Телеспорт Груп» вправе обратиться в суд с иском о постоянном ограничении доступа (блокировке) к сайту www.championat.com в сети Интернет.