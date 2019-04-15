Сын Лукашенко назанчен исполняющим обязанности первого вице-президента НОК Белоруссии

Сын президента Белоруссии Александра Лукашенко назначен на должность исполняющего обязанности вице-президента Национального олимпийского комитета, информирует belta.by. Как отмечается, Виктор Лукашенко будет будет заниматься данной деятельностью временно и на общественных началах, совмещая с работой на посту помощника Президента.

В дальнейшем на Олимпийском собрании после завершения в Белорусии крупных международных спортивных мероприятий будет решаться вопрос в отношении кандидатуры на должность первого вице-президента НОК.

Министр спорта и туризма Белорусии Сергей Ковальчук пояснил журналистам, что дата проведения Олимпийского собрания пока не определена, однако он выразил уверенность, что мероприятие пройдет после Европейских игр и легкоатлетического матча Европа-США.



