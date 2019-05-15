Судья спас жизнь юному футболисту во время матча в Санкт-Петербурге. Видео

Футбольный матч двух юношеских команд (игроки 2004 года рождения) в первенстве Санкт-Петербурга, проходивший 12 мая в Сестрорецке, едва не закончился трагедией.

На 3-й минуте после розыгрыша углового два футболиста столкнулись головами, и судья матча Алексей Алексеев остановил игру и позвал врача. Однако еще до появления медиков на поле он увидел, что у одного из игроков закатились глаза, и услышал хрип - позже выяснилось, что мальчик получил серьезный ушиб головного мозга.

Тогда Алексеев самостоятельно оказал первую помощь пострадавшему - разжал челюсти и не дал запасть языку, освободив дыхательные пути. Подоспевший с нашатырем доктор помог привести футболиста в чувство - через 10 минут скорая увезла его в больницу. Обследование показало, что серьезных повреждений он не получил - уже через два дня игрок вернулся домой.

Справка "СЭ": 41-летний Алексеев с 2009 по 2013 год работал на матчах ФНЛ в качестве ассистента арбитра. Сейчас он – Делегат Футбольной национальной лиги. (Егор Бычков)