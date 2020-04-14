Судья, работавший на юниорском ЧМ по керлингу в Красноярске, умер из-за коронавируса

Голландский удья Кристиан Лейббрандт, обслуживавший матчи юниорского чемпионата мира по керлингу в Красноярске, скончался после заражения коронавирусом, сообщается на официальном сайте Всемирной федерации керлинга.

На первенстве мира по керлингу среди юниоров, проходившем с 15 по 22 февраля, Лейббрандт исполнял функции главного хронометриста.

В мире зарегистрированы 1 919 913 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 185 странах/регионах. Зафиксированы 119 483 смерти из-за осложнений после заражения вирусом, 449 589 человек выздоровели за время пандемии.