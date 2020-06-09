Суд отправил Ефремова под домашний арест на два месяца

Российский актер, известный болельщик «Спартака» Михаил Ефремов накануне попал в серьезную аварию в центре Москвы. Артист получил два месяца домашнего ареста по итогам заседания Таганского суда, сообщает Telegram-канал Mash.

Накануне на Смоленской площади в Москве произошло ДТП с участием Михаила Ефремова. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего внедорожника актер пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном «Лада». За рулем последнего был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. С закрытой черепно-мозговой травмой его экстренно доставили в НИИ имени Склифосовского. Рано утром он скончался.