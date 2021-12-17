Спортивным комментаторам вручат награды в рамках премии «Голос Спорта»
18 декабря состоится торжественная церемония вручения III Всероссийской премии спортивных комментаторов «Голос Спорта».
Организатором и учредителем премии выступает Российская ассоциация спортивных комментаторов при поддержке Олимпийского комитета России.
Номинантами премии в этом году стали комментаторы и эксперты, освещавшие летние Олимпийские игры в Токио, чемпионат Европы по футболу, игры отборочного турнира чемпионата мира по футболу, а также другие крупнейшие российские и международные соревнования и турниры.
В этом году в рамках премии «Голос Спорта» — 16 номинаций и специальных призов:
— премия «Народный голос спорта»;
— премия Алексея Буркова «Лучший комментатор Олимпийских игр в Токио»;
— премия Вадима Синявского «Лучший спортивный комментатор по версии членов РАСК»;
— премия Владимира Перетурина «Лучший комментатор чемпионата Европы по футболу»;
— специальный приз ФК «Динамо-Москва» «Сила в движении»;
— премия Евгения Майорова «Лучший репортаж»;
— премия Николая Озерова «Лучший спортивный комментатор по версии руководителей спортивных организаций»;
— специальный приз «Голос профессии»;
— премия Сергея Гимаева «Лучший парный репортаж»;
— премия Нины Ереминой «Женский голос спорта»;
— премия Юрия Розанова «Новый голос спорта»;
— специальный приз «Золотой голос»;
— специальный приз официального партнера Премии;
— премия Владимира Маслаченко «Лучший спортивный комментатор по версии спортивных СМИ»;
— премия Александра Иваницкого «Голос спорта — страна».
— специальный приз РАСК «Чемпион».
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