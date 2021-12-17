Спортивным комментаторам вручат награды в рамках премии «Голос Спорта»

18 декабря состоится торжественная церемония вручения III Всероссийской премии спортивных комментаторов «Голос Спорта».

Организатором и учредителем премии выступает Российская ассоциация спортивных комментаторов при поддержке Олимпийского комитета России.

Номинантами премии в этом году стали комментаторы и эксперты, освещавшие летние Олимпийские игры в Токио, чемпионат Европы по футболу, игры отборочного турнира чемпионата мира по футболу, а также другие крупнейшие российские и международные соревнования и турниры.

В этом году в рамках премии «Голос Спорта» — 16 номинаций и специальных призов:

— премия «Народный голос спорта»;

— премия Алексея Буркова «Лучший комментатор Олимпийских игр в Токио»;

— премия Вадима Синявского «Лучший спортивный комментатор по версии членов РАСК»;

— премия Владимира Перетурина «Лучший комментатор чемпионата Европы по футболу»;

— специальный приз ФК «Динамо-Москва» «Сила в движении»;

— премия Евгения Майорова «Лучший репортаж»;

— премия Николая Озерова «Лучший спортивный комментатор по версии руководителей спортивных организаций»;

— специальный приз «Голос профессии»;

— премия Сергея Гимаева «Лучший парный репортаж»;

— премия Нины Ереминой «Женский голос спорта»;

— премия Юрия Розанова «Новый голос спорта»;

— специальный приз «Золотой голос»;

— специальный приз официального партнера Премии;

— премия Владимира Маслаченко «Лучший спортивный комментатор по версии спортивных СМИ»;

— премия Александра Иваницкого «Голос спорта — страна».

— специальный приз РАСК «Чемпион».