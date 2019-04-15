Спортивную школу в Москве эвакуировали из-за снаряда времен войны

Около 200 человек эвакуировали из спортивной школы на юго-западе Москвы из-за обнаруженного поблизости боеприпаса времен Великой Отечественной войны, информирует "Интерфакс". Как сообщил собеседник агентства, школа расположена по адресу: ул. Удальцова, 67.

В пресс-службе столичной полиции подтвердили информацию об обнаружении снаряда. Там отметили, что сейчас полицейские организовали проверку на месте.

Согласно данным из открытых источников, по указанному источником адресу расположен центр спорта и образования "Олимп".