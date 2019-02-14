"Спорт-Экспресс" стал информпартнером Ленинградской области

Генеральный директор ИД "Спорт-Экспресс" Сергей Новиков (слева) и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на церемонии заключения договора об информпартнерстве. Фото www.lenobl.ru

На Российском инвестиционном форуме в Сочи генеральный директор ИД "Спорт-Экспресс" Сергей Новиков и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписали соглашение об информационном партнерстве. Таким образом "СЭ" присоединился к Году здорового образа жизни в Ленинградской области.

– "СЭ" – ведущее российское спортивное издание, и хотя в первую очередь освещает профессиональный спорт, мы понимаем необходимость пропаганды здорового образа жизни, – подчеркнул Новиков.

– Здоровье – главное для счастливой и благополучной жизни каждого человека, – отметил Дрозденко. – Мы стремимся вовлечь в проект как можно больше людей. Поэтому так важно, чтобы они получали информацию о возможностях заняться массовым и профессиональным спортом, правильном питании и профилактике заболеваний.