Состояние Солдатовой оценивается врачами как удовлетворительное
13:17
Состояние гимнастки Александры Солдатовой оценивается врачами НИИ скорой помощи им. Н.Склифосовского как удовлетворительное, сообщает агентство городских новостей «Москва».
— Состояние удовлетворительное, температура утром 36,6 градуса, — отметил источник. Спортсменка проходит лечение в отделении кризисных состояний и психосоматических расстройств.
Ранее у трехкратной чемпионки мира и многократной чемпионки Европы по художественной гимнастике были зафиксированы порезы на левой руке.
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