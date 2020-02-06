Состояние Солдатовой оценивается врачами как удовлетворительное

Состояние гимнастки Александры Солдатовой оценивается врачами НИИ скорой помощи им. Н.Склифосовского как удовлетворительное, сообщает агентство городских новостей «Москва».

— Состояние удовлетворительное, температура утром 36,6 градуса, — отметил источник. Спортсменка проходит лечение в отделении кризисных состояний и психосоматических расстройств.

Ранее у трехкратной чемпионки мира и многократной чемпионки Европы по художественной гимнастике были зафиксированы порезы на левой руке.