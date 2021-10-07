Скончался президент Ассоциации европейских спортивных изданий

После продолжительной болезни в возрасте 77 лет ушел из жизни президент Ассоциации европейских спортивных изданий (ESM) и издатель Kicker Райнер Хольцшух.

Он был одним из основателей ассоциации, где Россию представляет «Спорт-Экспресс», и долгое время возглавлял ее. Помимо «СЭ» в ESM сейчас входят La Gazzetta dello Sport (Италия), Marca (Испания), Kicker (Германия), A Bola (Португалия), World Soccer (Англия), De Telegraaf (Голландия), Tipsbladet (Дания), Fanatik (Турция), Frankfurter Allgemeine (Германия), ELF Voetbal (Голландия), Sport Voetbal Magazine (Бельгия), Nemzeti Sport (Венгрия).

Соболезнования от «СЭ» родным и близким.