Скончался президент Ассоциации европейских спортивных изданий
17:21
После продолжительной болезни в возрасте 77 лет ушел из жизни президент Ассоциации европейских спортивных изданий (ESM) и издатель Kicker Райнер Хольцшух.
Он был одним из основателей ассоциации, где Россию представляет «Спорт-Экспресс», и долгое время возглавлял ее. Помимо «СЭ» в ESM сейчас входят La Gazzetta dello Sport (Италия), Marca (Испания), Kicker (Германия), A Bola (Португалия), World Soccer (Англия), De Telegraaf (Голландия), Tipsbladet (Дания), Fanatik (Турция), Frankfurter Allgemeine (Германия), ELF Voetbal (Голландия), Sport Voetbal Magazine (Бельгия), Nemzeti Sport (Венгрия).
Соболезнования от «СЭ» родным и близким.
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