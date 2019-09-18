Скончался экс-полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен

Утром в среду 18 сентября не стало Фернандо Риксена, cообщил «Зенит» в официальном Twitter.

Клуб выразил глубокие соболезнования родным и близким экс-футболиста сине-бело-голубых. 42-летний голландец шесть лет боролся с боковым амиотрофическим склерозом (БАС). Это медленно прогрессирующее, неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение как верхних, так и нижних двигательных нейронов, что приводит к параличам и последующей атрофии мышц.

Обычно от выявления первых признаков БАС до смерти проходит от трех до пяти лет. Риксен выступал за «Зенит» с 2006 по 2009 год. За это время он сыграл за клуб 40 матчей, в которых забил 1 гол и отдал три голевых передачи, а также стал победителем чемпионата России и Кубка УЕФА, а также обладатем Суперкубков России и УЕФА.