Шварценеггер выложил еще одно видео нападения на себя и прокомментировал его

Известный культурист, актер и политик Арнольд Шварценеггер опубликовал еще одно видео атаки на себя в ЮАР. 71-летний американец прибыл в город Сандтон, чтобы выступить судьей на спортивных соревнованиях, проводимых его организацией Arnold Sports. Когда он раздавал автографы, неизвестный подбежал к нему и ударил в прыжке в спину.

"Сделайте одолжение: вместо того, чтобы делиться видео с парнем, который хотел прославиться, лучше посмотрите на несколько наших атлетов Arnold Sports, таких, как наш юный герой, доказывающий, что фитнес - для всех, кто заслуживает известности.

В Arnold Sports 90 видов спорта в ЮАР, 24 тысячи атлетов всех возрастов и возможностей вдохновляют нас подниматься с дивана. Давайте смотреть на них.

Do me a favor: instead of sharing the video of the guy who wants to be famous, watch some of our @ArnoldSports athletes like this young hero proving that fitness is for everyone who deserve to be famous. They’re on my Snapchat. pic.twitter.com/EuMynJ7t1n – Arnold (@Schwarzenegger) 18 мая 2019 г.

И если вам нужно делиться видео с атакой, лучше возьмите размытый вариант, в котором не слышно, что он кричит. И так он не получит популярности", - написал Шварценеггер в Твиттере.