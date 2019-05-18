Шварценеггер прокомментировал нападение в ЮАР. Он даже не понял, что его ударили

Известный культурист, актер и политик Арнольд Шварценеггер прокомментировал инцидент, произошедший с ним в ЮАР. 71-летний американец прибыл в город Сандтон, чтобы выступить судьей на спортивных соревнованиях. Когда он раздавал автографы, неизвестный подбежал к нему и ударил в прыжке в спину.

"Спасибо за беспокойство, но волноваться не о чем. Я подумал, что на меня напирает толпа - такое часто бывает. Я понял, что меня ударили только когда посмотрел видео. Я рад, что этот идиот не прервал мою трансляцию в Snapchat", - написал Шварценеггер в Твиттере.