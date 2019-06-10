Шестилетний мальчик из Ингушетии побил мировой рекорд, отжавшись 4445 раза. И получил двухкомнатую квартиру

Шестилетний Ибрагим Льянов из Ингушетии установил два мировых рекорда по отжиманиям, сообщает ТАСС. Зафиксированы они были в присутствии главного эксперта Книги рекордов России категории "Фитнес" Андрея Лобкова в Магасе.

По словам Лобкова, за два часа Льянов отжался 3720 раз.

- Второй рекорд называется "Наибольшее количество отжиманий от пола за один подход в мире мальчиком шести лет" с результатом 4445 повторений. Я думаю, это праздник не только Ингушетии, но и всей России, - добавил Лобков.

Магомед-Али Евлоев, президент спортклуба "Чингиз", воспитанником которого является рекордсмен, подарил мальчику двухкомнатную квартиру в Магасе.

Осенью 2018 года шестилетний Рахим Куриев из чеченского села Дуба-Юрт отжался 4105 раз без перерыва за 2 часа 25 минут и побил мировой рекорд. Однако достижение не было принято Книгой рекордов России из-за "незначительных замечаний". Мальчик повторил рекорд для комиссии, отжавшись от пола за один подход 3202 раза за 2 часа 30 минут. Тогда глава Чечни Рамзан Кадыров подарил ему автомобиль.