В пятницу в Сочи состоялась торжественная церемония вручения ежегодной национальной премии "Спорт и Россия-2019". "Спорт-Экспресс" стал лауреатом в номинации "Лучшее освещение чемпионата мира-2018".

В июне-июле прошлого года наше издание ярко и интересно осветило турнир – и, в частности, в ходе него вела работу телестудия "Спорт-Экспресса" с онлайн-включениями из всех городов – организаторов ЧМ.

– Это уже наша третья подобная награда. Но именно эта премия особенно приятна, потому что она связана с домашним чемпионатом миром – уникальным событием, которое навсегда оставило след в истории нашей страны и всего мирового футбола, – сказал главный редактор "СЭ" Максим Максимов.