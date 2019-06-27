Сборная России завоевала девять медалей за шестой день Европейских игр

Сборная России записала в свой актив девять наград за шестой день Европейских игр в Минске (Белоруссия). У россиян четыре золотые медали, одна серебряная и четыре бронзовые.

В общем медальном зачете сборная России занимает первое место с 72 медалями (32 золотые, 16 серебряных и 24 бронзовые).

Второе место занимает сборная Белоруссии - 55 медалей (19 золотых, 13 серебряных, 23 бронзовые). На третьем месте команда Италии - 19 медалей (8 золотых, 6 серебряных, 5 бронзовых).

Европейские игры-2019 проходят в Минске с 21 июня по 1 июля. Чествования российских призеров Европейских игр регулярно проходят в Доме болельщиков команды России в Минске. Дом работает с 10 утра до позднего вечера (адрес - улица Коммунистическая, 86), там также проходят концерты и проводятся интересные активности для гостей.