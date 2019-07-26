Сборная России досрочно выиграла медальный зачет ЕЮОФ-2019

Сборная России досрочно выиграла медальный зачет летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля, который проходит в Баку.

В пятницу наши спортсмены завоевали 15 медалей, из них семь золотых, три серебряных и пять бронзовых. 25-е золото на турнире в российскую копилку принесла женская сборная России по плаванию, одержав победу в комбинированной эстафете.

Таким образом, за день до окончания соревнований российская сборная уже недосягаема для ближайших преследователей. На счету россиян 25 золотых, 13 серебряных и 19 бронзовых наград. На втором строчке – команда Азербайджана (10-7-6), на третьей – Турция (10-5-8) (Мария Маркова).