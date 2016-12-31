Дорогие читатели "СЭ"!
Через несколько часов 2016-й превратится в историю. Для нас он был особенным годом, ведь "СЭ" отметил солидную дату – 25 лет. Но без читателей эти цифры не имели бы никакого значения. И мы благодарим вас за то, что вы были с нами в 2016-м и вместе с нами шагаете в 2017-й.
Уходящий год можно описать одним словом – "контраст". Как и вы, мы радовались триумфам наших спортсменов, но у этих побед был мрачный допинговый фон.
В новом году этот мрак обязательно рассеется, ведь в 2017-м в России пройдет одно из самых ожидаемых событий века – Кубок конфедераций. Верим, что грядущий год будет радовать всех любителей спорта, приятно удивлять и дарить исключительно положительные эмоции.
Желаем вам, а заодно и себе, чтобы страницы и сайт "СЭ" в 2017 году пестрили только новостями об успехах российских спортсменов! Ведь мы любим спорт!
С Новым годом!
spetrov
Отличные матчи, к слову, были. И тот же Спартак на выезде отлично тогда сыграл.
13:34
spetrov
Но я никогда не забуду сколько радости в 90-х мне доставляли печатные выпуски "Спорт-Экспресс", а собенно специальные футбольные выпуски, которые я с течением времени перечитывал по несколько раз. ---- Это точно. Номер газеты под шапкой "Россия - родина футбола?" после матчей ЦСКА в Барселоне, Спартака - в Ливерпуле, а Динамо дома с Торино до сих пор где-то дома хранится. Ноябрь 92-го.
13:05
Ruslan Samaras
Happy New Year Sport Ekspress....г.Салоники,Греция вместе "СЭ"
08:10
П_о_в_а_р
Луна качается...
06:36
П_о_в_а_р
Чуваки, с новым чемпионским для Спартака годом!!!
06:36
King's Bounty IIII
с новым гадом !
04:42
foreverCSKAforever
Вроде бы еще совсем недавно я вместо пирожков, жвачек или сигарет, как это делали одноклассники, на полученные от матери деньги покупал после школы "СЭ" в киоске "Союзпечать", а уже наступил 2017-й, и я сам даю своему ребенку карманные деньги "на пирожки" в школу. Сейчас спортивные издания доступны в электронном виде в любое время дня и ночи. Но я никогда не забуду сколько радости в 90-х мне доставляли печатные выпуски "Спорт-Экспресс", а особенно специальные футбольные выпуски, которые я с течением времени перечитывал по несколько раз. Информация от "СЭ" позволяла мне быть в курсе событий, происходящих в мире спорта лучше, чем кратковременные телепередачи, выходящие к тому же раз в неделю. Всех с Новым годом!
01:37
Thomas_Boy
Всех с Новым Годом! СЭ, больше пишите о дзюдо и парашютном спорте! В стране есть люди, которые это любят!
01:17
_father_
с Новым годом
01:05
Джерри. Без Тома.
С.Э, сделайте уже нормальное комментирование, а?
00:10
alenichev
С Новым Годом ЛЮБИМЫЙ Спорт-Экспресс! Никогда тебе не изменю :)
23:51 31 декабря 2016
spetrov
maximum080, тоже с первых номеров читаю. С Новым годом, СЭ! С Новым годом, читатели! Счастья всем, здоровья и успехов!
23:33 31 декабря 2016
martys
Поздравляю с Новым годом! И желаю "СЭ" стать таким же, каким был при Кучмие: с Рождественскими номерами, со стенограммами "Что? Где? Когда?, с обозревателями уровня Дзичковского, Стрижевского, Беленького, с ответным словом прогнозистов на очередной тур РФПЛ, с юбилейными воспоминаниями авторов как в 2006 г.... Ну,... в общем вы поняли.)))
23:25 31 декабря 2016
Niсk
с недавнего времени родился новый СЭ, а старый почил в бозе. К новому у меня ноль эмоций
23:20 31 декабря 2016
smart86
всем добра!
23:06 31 декабря 2016
Костариканец
Всем приятного новогоднего вечера в компании приятных новогодних людей! С Новым годом, мужики!!
22:33 31 декабря 2016
maximum080
С 91-го каждый год в месте. Спасибо любимый СЭ с 2017-м. И тебя с новым годом!
18:50 31 декабря 2016