Дорогие читатели "СЭ"!

Через несколько часов 2016-й превратится в историю. Для нас он был особенным годом, ведь "СЭ" отметил солидную дату – 25 лет. Но без читателей эти цифры не имели бы никакого значения. И мы благодарим вас за то, что вы были с нами в 2016-м и вместе с нами шагаете в 2017-й.

Уходящий год можно описать одним словом – "контраст". Как и вы, мы радовались триумфам наших спортсменов, но у этих побед был мрачный допинговый фон.

В новом году этот мрак обязательно рассеется, ведь в 2017-м в России пройдет одно из самых ожидаемых событий века – Кубок конфедераций. Верим, что грядущий год будет радовать всех любителей спорта, приятно удивлять и дарить исключительно положительные эмоции.

Желаем вам, а заодно и себе, чтобы страницы и сайт "СЭ" в 2017 году пестрили только новостями об успехах российских спортсменов! Ведь мы любим спорт!

С Новым годом!